Клюєв виступає за збільшення фінансування ракетно-космічної галузі

Для розвитку космічного потенціалу України необхідно поступово збільшувати державне фінансування вітчизняної ракетно-космічної галузі, заявляє секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.

Як повідомили УНІАН в апараті РНБО, за його словами, розвиток цієї галузі сприятиме технологічному розвитку всієї вітчизняної економіки.

«Збереження статусу космічної держави - не те, на чому можна заощаджувати. Рівень розвитку сучасних космічних технологій - фактор, що частково впливає на стратегічне місце держави у світі. На жаль, ми сьогодні маємо значну диспропорцію між рівнем нашого ракетно-космічного потенціалу та його впливом на вирішення поточних загальнодержавних завдань», - сказав А.Клюєв.

Він заявив, що Україна зобов'язана значно розширити ступінь використання космічних технологій як у приватному секторі економіки, так і у сферах державного і муніципального управління.

За словами секретаря РНБО, Україна зобов'язана більш широко використовувати власний потенціал і можливості технологій дистанційного зондування Землі для вирішення різноманітних завдань у різних галузях, у тому числі у сфері безпеки.

Як приклади ефективного використання супутникового моніторингу він навів успішне відстеження природних і техногенних надзвичайних ситуацій, моніторинг стану заповідників, боротьбу з незаконними вирубками лісів, виявлення незаконних сховищ промислових і побутових відходів. Ці технології планується широко використовувати також у сільському господарстві, наприклад, у прогнозуванні врожаю, зазначив А.Клюєв.

За його словами, виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони також вимагають значного підвищення уваги до космічних технологій. Йдеться про розвиток технологій супутникового зв'язку і ретрансляції даних, навігаційного забезпечення та дистанційного зондування, сказав секретар РНБО.

Як заявив А.Клюєв, бюджет Державного космічного агентства, незважаючи на більш ніж дворазове збільшення у поточному році, все одно ще далеко не відповідає усім завданням розвитку. Він повідомив, що значні кошти досі доводиться витрачати на завершення проекту утилізації твердого ракетного палива, значні запаси якого все ще зберігаються на Павлоградському хімічному заводі. За словами секретаря РНБО, після тривалої перерви за останні 2 роки вирішення цієї проблеми таки було зрушено з мертвої точки.

Додаткове фінансування ракетно-космічної галузі також є необхідною умовою для розширення співробітництва з іншими космічними державами, наголосив А.Клюєв.

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