Україна передала Іраку четвертий Ан-32Б

Україна передала Іраку четвертий літак Ан-32Б у рамках виконання контракту на постачання в цю країну військової техніки.

Про це повідомляється у прес-релізі, розміщеному на сайті Державної компанії «Укрспецекспорт».

Згідно з прес-релізом, літак Ан-32Б приземлився в аеропорту Багдада 18 квітня. За словами генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Дмитра Перегудова, «Укрспецекспорт» забезпечує виконання контракту із постачання Ан-32Б до Іраку в точній відповідності з вимогами замовника. «Постачання літаків іракській стороні згідно з умовами контракту планується завершити влітку 2012 року», - подаються у прес-релізі слова Д.Перегудова.

Довідка УНІАН. Контракт на постачання до Республіки Ірак 6 військово-транспортних літаків Ан-32Б був підписаний у 2009 році. Перший літак Ан-32Б прибув до аеропорту Багдада 18 листопада 2011 року. Другий Ан-32Б було передано іракському замовникові 27 грудня 2012 року, третій літак прибув до Багдада 4 квітня 2012 року.

Багатоцільовий літак Ан-32, розроблений КБ ім. Антонова, призначений для перевезення вантажів на лініях малої і середньої дальності. Літак може використовуватися в умовах спекотного клімату і кліматичних особливостей, характерних для Іраку.

Завдяки своїй конструкції і потужним двигунам, розміщеним на поверхні крила, може здійснювати зліт і посадку на грунтових аеродромах з короткою злітною смугою. Літак обладнаний пристроями для автоматичного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт; має високу маневреність при польотах на аеродромах зі складними підходами, а також високогірних аеродромах, розміщених на висотах до 4500 метрів над рівнем моря.

Літак можна використовувати для перевезення людей, поранених, а також десантування парашутистів і вантажів.

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