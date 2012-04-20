Економіка України здатна забезпечити зростання промвиробництва на рівні 3,5% - експерти

Експерти ПАТ «ІНГ Банк Україна» вважають, що українська економіка здатна забезпечити зростання промислового виробництва за підсумками 2012 року на рівні 3,5%, незважаючи на спад показника в березні.

Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами банку, який має УНІАН.

В огляді наголошують, що березневий показник промвиробництва виявився набагато нижче очікуваного через високу базу порівняння минулого року, а також несподіване скорочення обсягів виробництва продуктів нафтопереробки.

«Показник промислового виробництва за березень підніс учасникам ринку неприємний сюрприз, оскільки його реальна динаміка (-1,1%) виявилася набагато нижче консенсус-прогнозу (0,4%)», - кажуть експерти.

За їх словами, така суттєва різниця між реальним і прогнозним показниками викликана більш значним, ніж очікувалося, впливом високої бази порівняння минулого року.

«На нашу думку, низька база порівняння, незначне зростання попиту на сталь, а також можливе відновлення обсягів виробництва нафтопродуктів зможе перевести в квітні показник промислового виробництва в позитивну площину», - відзначають експерти "ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в березні 2012 року порівняно з березнем 2011 року склав 1,1%.

За даними Держстату, в січні-березні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року зростання промвиробництва в Україні склало 0,9%, в березні 2012 року проти лютого - 9,8%.

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2011 року порівняно з груднем 2010 року склав 0,5%, в січні-грудні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 7,3%.

Відповідно до прийнятої в кінця грудня 2011 року Державною програмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік та Основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в 2012 році складе близько 4,5%, при цьому заходи держпрограми спрямовані на поліпшення цього показника до рівня 8,3%.