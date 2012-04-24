Концерн «Укрпромінвест» оголосив про ліквідацію

ПАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» оголосило про ліквідацію.

Відповідне повідомлення опубліковане в газеті «Голос України» № 75 від 24 квітня 2012 року.

«Ліквідаційна комісія ПАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» повідомляє, що 4 квітня 2012 року загальними зборами акціонерів товариства прийнято рішення про припинення товариства шляхом ліквідації, обрання ліквідаційної комісії, порядку та термінів ліквідації товаритсва», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Концерн «Укрпромінвест» заснований в 1993 р. У квітні 2005 р. одне з найбільших вітчизняних підприємств «Український промислово-інвестиційний концерн», до складу якого входило понад 30 підприємств різних напрямків діяльності, змінило свою організаційну структуру, об'єднавши їх у групу "Укрпромінвест" . Власником корпорації є Петро Порошенко. У сферу діяльності входять кондитерська промисловість, виробництво безалкогольних напоїв, автомобілебудування, суднобудування.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, на 1 липня 2011 року основними акціонерами ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» були «АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД» - 24,9337%; ФЕЙРБРУК Ентерпрайзес Лімітед - 24,9337%; ВІЛЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД - 24 , 9337%, "Укпромінвест Холдинг Лтд" - 24,9337%.