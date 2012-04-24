Президент наголошує на важливості розвитку реального сектору економіки

Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості ефективного розвитку реального сектору економіки. Глава держави переконаний, що саме це є запорукою прогресу в даній сфері.

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави.

«Переконаний, подальший розвиток економіки України визначатиметься спроможністю знайти відповіді на виклики модернізації саме реального сектору», - сказав Президент на засіданні Комітету з економічних реформ. – «Тому ключове завдання, яке ставлю перед виконавчою владою – головний акцент зробити на розвитку реального сектору, створенні сучасної виробничої бази та нових робочих місць».

«Ми зобов’язані перетворити наш ресурсний потенціал на конкурентну перевагу на світовому ринку», - наголосив глава держави. На його переконання, лише так в Україні буде забезпечено нові темпи економічного зростання та якість життя громадян, захист соціальних та економічних інтересів.

Сьогодні, підкреслив В.Янукович, потрібно надати економіці додаткового поштовху, шукати додаткових необхідних стимулів її розвитку та покращання інвестиційного клімату - в першу чергу щодо захисту прав власності, створення ефективного механізму взаємодії держави та бізнесу.

«Чесний підприємець та захищена власна справа, людина праці і стабільне робоче місце, насичений внутрішній ринок, справедлива заробітна плата, пенсія та соціальна допомога – це має стати нормою для вітчизняної економіки та дати відповіді на запити суспільства, наших співгромадян», - сказав В.Янукович.