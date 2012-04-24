Янукович: необхідна ефективна політика імпортозаміщення

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності серйозного діалогу влади та бізнесу щодо ефективної політики імпортозаміщення, розширення ринків збуту, нарощування потенціалу та можливостей внутрішнього ринку.Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він сказав сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.

Також В.Янукович заявив, що Україна активно шукатиме нові ринки збуту для своєї продукції і працюватиме над подальшим збільшенням у національному експорті частки товарів із високою доданою вартістю.

Крім того, він наголосив, що Україні необхідно економізувати зовнішню політику.

За словами Президента, для успішної розбудови національної економіки, розвитку її реального сектору владі необхідно створювати відповідні мотивації для підприємців, приділяти більшу увагу низці високотехнологічних галузей. Президент висловив переконання, що лише сучасне виробництво, продуктивна праця, справедлива зарплата та стабільні робочі місця забезпечать ефективність національної економіки. У цьому контексті глава держави наголосив на важливості створення владою мотивацій для розвитку в державі підприємництва, роботи інвесторів, підвищення престижу праці.

Президент звернув окрему увагу на необхідність активного розвитку низки провідних галузей економіки, де сконцентрований потужний технологічний та професійний потенціал. Йдеться зокрема про авіа- та машинобудування, ОПК, гірничо-металургійний комплекс.

Важливу роль у розвитку реального сектору економіки, на думку глави держави, також має відігравати наука. «Там, де інновації, де є прогрес, там реальний сектор має нові розробки і нові технології», - підкреслив він.

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Комітет з економічних реформ розглянув пропозиції з розвитку реального сектору економіки – Акімова

Учасники засідання Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора Януковича розглянули низку пропозицій щодо розвитку реального сектору національної економіки, підвищення його конкурентоспроможності та створення нових робочих місць.

Про це на брифінгу після засідання КЕР заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова, повідомляє прес-служба глави держави.

«Жодні соціальні ініціативи не можуть бути імплементовані і розвиватись, якщо вони не підтримані відповідним зростанням реального сектору економіки», - підкреслила І.Акімова.

Розповідаючи про обговорені сьогодні пропозиції щодо розвитку реального сектору, вона зокрема звернула увагу на ініціативу з підтримки національного товаровиробника в тендерних процедурах за участі державних коштів. «Є пропозиція про включення тимчасової конкурсної умови в державних тендерах щодо наявності в учасників власного сервісу чи власного виробництва в Україні. Той, хто може продавати свою продукцію за державні гроші на основі держзакупівель, має сприяти створенню нових робочих місць», - наголосила перший заступник глави Адміністрації Президента.

Ще одним кроком, необхідним для розвитку реального сектору економіки, І.Акімова назвала посилення підтримки національного товаровиробника за рахунок професійних кадрів. «Економіці потрібні спеціалісти, яких готують за тими вимогами і стандартами, які напрацьовуються самим бізнесом», - сказала вона. Вже з 1 вересня цього року щонайменше по десяти професійним стандартам будуть переписані навчальні програми, щоб у найближчі кілька років закінчити роботу зі впровадження цих норм у програми всіх навчальних закладів.

Важливим завданням, на переконання І.Акімової, є також зменшення тиску на бізнес із боку контролюючих органів. «Ми повинні звільнятися від непотрібних перевірок і давати можливість бізнесу самостійно розвиватися», - наголосила вона, додавши, що необхідно встановити заборону на проведення перевірок підприємств однієї сфери діяльності різними контролюючими органами. За її словами, пропонується також замінити регуляторний тиск різною фінансовою відповідальністю бізнесу за ті чи інші порушення.

Перший заступник глави АП, крім того, повідомила, що на засіданні Комітету економічних реформ обговорювалися питання підтримки будівельного комплексу (зокрема будівництва житла) та спрощення процедур землевідведення. «Є ініціатива щодо розблокування аукціонної діяльності ринку землі несільськогосподарського призначення. Необхідно прийняти законопроект, який встановлює обмеження щодо підготовки, розгляду і затвердження документів стосовно землевідведення для здійснення житлового будівництва», - сказала І.Акімова.

Одним із найважливіших напрямків у підтримці реального сектору, за її словами, є розблокування умов для посилення кредитування національної економіки та підготовка Урядом і НБУ механізмів для забезпечення реального сектору достатнім і дешевшим, ніж зараз, кредитним ресурсом. «Необхідно підготувати зміни до законодавства, що унеможливили б схеми, за якими в судах масово оголошуються недійсними кредитні договори чи заставні угоди», - наголосила І.Акімова.

Президент поставив перед НБУ та Кабміном завдання підготувати чіткий механізм стимулювання кредитних операцій та представити його найближчим часом, сказала І.Акімова.

Вона також наголосила на необхідності введення механізму підтримки експортної діяльності через роботу профільної кредитної установи. «Є пропозиція створити спеціальну установу, яка забезпечуватиме підтримку експорту, страхуватиме експортні кредити, надаватиме гарантії виконання покупцями своїх зобов’язань за зовнішньоекономічними угодами та видаватиме гарантії банкам-кредиторам за експортними кредитами», - зазначила І.Акімова.

На переконання першого заступника глави АП, 90% розроблених ініціатив можуть бути реалізовані до кінця поточного року.

За словами І.Акімової, Президент доручив у травні розглянути на спеціальному розширеному засіданні Уряду стан виконання всіх завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» - зокрема тих, які пов’язані з ініціативами розвитку реального сектору економіки.