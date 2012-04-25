Для держзакупівлі вітчизняних товарів розроблять механізм мотивації

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне створити механізми мотивації проведення державних закупівель товарів і послуг вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«На кошти державних закупівель можна і потрібно підтримувати стабільне зростання принципово важливих для нас галузей і створювати успішну історію модернізації підприємств. Тому вкрай необхідно ввести систему, яка мотивує закупівлі, в першу чергу, вітчизняних товарів і послуг скрізь, де це можливо», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що в Україні виробляються товари, які можуть конкурувати з імпортними.

«У нас є абсолютно конкурентоспроможні товари, є ініціативні, грамотні організатори виробництва, які здатні під стабільний державний наказ налагодити випуск практично будь-яких нових товарів. Необхідно засвоїти аксіому: багаті купують імпортні товари споживання, а той, хто хоче стати багатим, з імпортного купує тільки передові технології, знання і успішні рішення», - сказав М.Азаров.

Він доручив Мінекономрозвитку розробити ринкові механізми мотивації держзакупівель товарів і послуг вітчизняного виробництва.