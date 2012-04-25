Прем'єр вважає за необхідне розширювати перелік експортоорієнтованих галузей

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає необхідним розширювати перелік експортоорієнтованих галузей економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів.

Він підкреслив, що протягом багатьох років структура експорту в Україні залишається «неефективною і законсервованою».

«Третину (експорту – УНІАН) становить метал і вироби з нього, третину – сировина і сільгосппродукція без переробки. А продукція машинобудування – лише 10%. Це консервація відсталості. Тому держава має знайти механізми дієвої підтримки експорту високотехнологічних товарів, продуктів харчування з високим рівнем переробки тощо», - сказав М.Азаров.