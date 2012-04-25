Жителі села Бондарі не дозволили розміщувати Біланівський ГЗК на своїх землях

Збори громадськості села Бондарі (Кременчуцький район, Полтавська обл.) відмовилися надати Біланівському ГЗК дозвіл на розміщення його об'єктів на землях сільради.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таке рішення селяни ухвалили на загальних зборах.

Перед селянами виступив гендиректор ТОВ «Біланівський ГЗК» Андрій Рікус і розповів про суспільну значущість будівництва Біланівського кар'єру і ГЗК.

Він зазначив, що надра належать державі й для розробки кар'єру селян планують відселити.

Депутат Кременчуцької райради, професор Ганна Капустян заявила, що землі Бондарівської сільради належать людям і лише селяни можуть дати добро на їх використання.

Вона наголосила, що люди не хочуть будівництва БГЗК і відмовляються виїжджати зі своїх будинків, а чиновники не повинні примушувати їх це робити.

Збори громадськості прийняли резолюцію, в якій не дали згоди «на розміщення об'єктів Біланівського ГЗК на землях Бондарівської сільської ради».

До складу Бондарівської сільської ради входять 5 сіл.

Нагадаємо, Біланівський ГЗК планує побудувати по 200 котеджів у двох селах Кременчуцького району для відселення жителів із території майбутнього комбінату. Для будівництва Біланівського ГЗК необхідно буде відселити 9 сіл під Кременчуком.

Також для роботи Біланівського ГЗК необхідне будівництво міста-супутника, в якому проживатиме близько 30 тисяч чоловік - працівників і членів сімей працівників БГЗК.

Довідка УНІАН. Біланівський ГЗК заснований 7 грудня 2009 року. Обласна влада надала Біланівському ГЗК дозвіл на підготовку матеріалів узгодження місця розташування Біланівського і Галещинського родовищ залізистих кварцитів. Майбутній кар'єр БГЗК площею 6 тис. кв км почнеться від залізничної станції "Потоки" і протягнеться на північ на 6 км. Запасів руді там більш як 1 млрд т, і їх вистачить на десятки років.

Біланівський ГЗК планує побудувати фінансова група народного депутата Костянтина Жеваго.