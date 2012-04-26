У Горлівці рятувальники 5,5 годин гасили пожежу на підприємстві „Концерн Стирол”
10:13, 26 квітня 2012Промисловість
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У Горлівці Донецької області рятувальники 5,5 годин гасили пожежу на підприємстві ВАТ „Концерн Стирол”.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 14.55 25 квітня у Горлівці на відкритому майданчику ВАТ „Концерн Стирол” сталося загорання однієї з чотирьох ємностей (кожна по 50 м куб) з метанолом (решта три ємності були порожні).
Підрозділи пожежної охорони Головного територіального управління МНС у Донецькій області о 17.50 локалізували пожежу, а о 20.25 - ліквідували.
Жертв та постраждалих не має.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
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