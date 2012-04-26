Невизначеність у політиці тарифоутворення на електроенергію ускладнює роботу ЗЗФ — голова правління

Відсутність інформації про можливу зміну тарифів на електроенергію украй ускладнює роботу ВАТ «Запорізький завод феросплавів».

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова правління ВАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) Павло Кравченко.

За його словами, керівництво підприємства дотепер нічого не знає про ціну на електроенергію для ЗЗФ у травні цього року. «Тим більше ми не знаємо, що буде з тарифами у червні і липні. Ми вже зрозуміли, що наші прохання про передачу заводу електропідстанції «Ф-2» і про повернення підприємству 1-го класу споживання електроенергії навряд будуть задоволені найближчим часом. Але хоча б щодо майбутньої величини тарифів нам потрібна ясність, інакше підприємство просто не в змозі планувати свою роботу», - відзначив П.Кравченко.

При цьому він повідомив, що сьогодні на ЗЗФ вживаються всі можливі заходи щодо збереження завантаження виробничих потужностей. «Якщо ми знатимемо ціну на електроенергію до кінця року, підприємство зможе зберегти нинішній рівень завантаження. На травень у нас законтрактовано лише 60% продукції від загального обсягу виробництва, запланованого на наступний місяць. Звичайно, ми розраховуємо, що зможемо реалізувати ще відсотків 20, решта піде на склад, оскільки місяць очікується складний», - говорить глава правління ЗЗФ.

Він переконаний, що якщо до кінця року тарифи електроенергію не зростатимуть, завод зможе знайти ресурси для продовження модернізації виробництва. «Останнім часом ми стали набагато ближчими до запитів споживача - вклали близько 140 млн дол у модернізацію виробництва і можемо виробляти до 2,5 тис тонн металевого марганцю на місяць, в якому була зацікавлена «Азовсталь». На підприємстві продовжується виконання усіх екологічних програм, поліпшується енергоефективність - за останні роки споживання електроенергії на ЗЗФ скоротилося на 8-10%. Але для збереження всіх цих процесів заводу дуже потрібна прогнозована тарифна політика на енергоринку», - зазначив П.Кравченко

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» – один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до складу Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується у країни СНД, Європейського Союзу, Азії і Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило щодо 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

Запорізький завод феросплавів протягом багатьох років належав до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс на 35%, - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, в результаті чого ЗЗФ було позбавлено можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за 1-м класом споживання. Представники трудового колективу ЗЗФ домагалися передачі підстанції «Ф-2» підприємству, зокрема шляхом пікетування Міністерства енергетики і вугільної промисловості і направлення листа на ім’я Президента України Віктора Януковича з проханням допомогти з розв’язанням питання про передачу заводу підстанції.

З 1 березня 2012 року НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній. Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).