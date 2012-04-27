На "Кримському ТИТАНІ" відкрили новий комплекс з виробництва сірчаної кислоти

Армянськ (Крим). Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії відкриття нового комплексу з виробництва сірчаної кислоти на найбільшому у Східній Європі підприємстві з виробництва діоксиду титану - ПАТ «Кримський ТИТАН».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент зазначив, що введення в експлуатацію цього комплексу є знаковим не тільки для економіки Криму, а й для економіки України. В.Янукович висловив думку, що підприємство дасть можливість забезпечити не тільки стабільною роботою населення, але і надходження в бюджет. Він привітав інвесторів і будівельників цього підприємства, висловивши думку, що необхідно сприяти збільшенню в країні подібних інвестиційних проектів.

У церемонії відкриття нового виробництва взяли участь голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ, голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов, голова Наглядової ради «Кримського ТИТАНУ» Олександр Нечаєв.

Відкриття нового комплексу на "Кримському ТИТАНІ": А.Могильов, В.Янукович, Д.Фірташ

Введений в експлуатацію цех сірчаної кислоти - найбільша інвестиція на Кримському півострові за роки незалежності України, йдеться в прес-релізі Group DF, переданому агентству УНІАН. Обсяг вкладених коштів склав 917 мільйонів гривень, а очікуваний термін окупності проекту - 4,5 роки. Сумарний обсяг інвестицій Group DF в розвиток «Кримського ТИТАНУ» склав близько 500 мільйонів доларів.

«Розвиток титанового виробництва в Криму дозволить значно посилити Україну на міжнародному ринку титанової продукції», - заявив глава Ради директорів Групи компаній Group DF, акціонер «Кримського ТИТАНУ» Д.Фірташ. За його словами, частка України на міжнародному ринку діоксиду титану зросте з нинішніх 3% до 6-8%.

Введення в експлуатацію комплексу сірчаної кислоти дозволить збільшити виробництво діоксиду титану на «Кримському ТИТАНІ» з нинішніх 108 тисяч тонн в рік до 120 тисяч тонн, а також запустити ще одне виробництво з випуску діоксиду титану потужністю 120 тисяч тонн в рік. Таким чином, потужність «Кримського титану» буде збільшена більш ніж у два рази - до 240 тисяч тонн у рік, наголошують у прес-релізі Group DF.

*** Діоксид титану широко застосовується під час виробництва лаків, фарб, посуду, паперу, засобів гігієни.

На території України зосереджені 20% світових запасів титанових руд.

Глава Наглядової ради «Кримського ТИТАНУ» О.Нечаєв зазначив, що нове виробництво відповідає найвищим екологічним вимогам. «Технологія роботи комплексу сірчаної кислоти дозволяє максимально використовувати всі ресурси і не забруднювати навколишнє середовище. Цим ми прибираємо досить великий обсяг викидів», - зазначив він.

Технологія виробництва сірчаної кислоти в новому цеху передбачає повну утилізація тепла, що генерується в процесі виробництва, і переробку його на пару та електроенергію (потужність турбогенератора - 96 тис. мВт/год). Це дозволить підприємству знизити обсяги споживання електроенергії на 40%, природного газу - на 56 млн. кубометрів або на 35,87%.

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Кримський ТИТАН» є найбільшим виробником діоксиду титану в Східній Європі і країнах СНД. ПАТ створено 31 серпня 2004 року на базі цілісного майнового комплексу Державної акціонерної компанії «Титан» (50% +1 акція) і фінансового капіталу «Ostchem Germany GmbH» (50% - 1 акція).

"Кримський ТИТАН" - найбільший виробник діоксиду титану марок Crimea TiOx-220, Crimea TiOx-230, Crimea TiOx-270, Crimea TiOx-271, Crimea TiOx-280, що застосовуються в лакофарбовій, гумотехнічній промисловості, під час виробництва пластмас і в багатьох інших галузях .

На діоксид титану припадає близько 90% загального обсягу експорту. Компанія здійснює поставки своєї продукції в понад 60 країн світу. Частка ПАТ "Кримський ТИТАН" у світовому виробництві TiO2 становить 2%. Частка двоокису титану «Кримського Титану» на російському ринку - близько 30%.

Також підприємство виготовляє й інші види хімічної продукції: мінеральні добрива (амофос), сірчану кислоту (використовується для власних потреб в якості сировини у виробництві діоксиду титану і амофосу), червоний залізоокисний пігмент, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.