На "Кримському ТИТАНІ" відкрили новий комплекс з виробництва сірчаної кислоти
Армянськ (Крим). Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії відкриття нового комплексу з виробництва сірчаної кислоти на найбільшому у Східній Європі підприємстві з виробництва діоксиду титану - ПАТ «Кримський ТИТАН».
Як передає кореспондент УНІАН, Президент зазначив, що введення в експлуатацію цього комплексу є знаковим не тільки для економіки Криму, а й для економіки України. В.Янукович висловив думку, що підприємство дасть можливість забезпечити не тільки стабільною роботою населення, але і надходження в бюджет. Він привітав інвесторів і будівельників цього підприємства, висловивши думку, що необхідно сприяти збільшенню в країні подібних інвестиційних проектів.
У церемонії відкриття нового виробництва взяли участь голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ, голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов, голова Наглядової ради «Кримського ТИТАНУ» Олександр Нечаєв.
|Відкриття нового комплексу на "Кримському ТИТАНІ": А.Могильов, В.Янукович, Д.Фірташ
Введений в експлуатацію цех сірчаної кислоти - найбільша інвестиція на Кримському півострові за роки незалежності України, йдеться в прес-релізі Group DF, переданому агентству УНІАН. Обсяг вкладених коштів склав 917 мільйонів гривень, а очікуваний термін окупності проекту - 4,5 роки. Сумарний обсяг інвестицій Group DF в розвиток «Кримського ТИТАНУ» склав близько 500 мільйонів доларів.
«Розвиток титанового виробництва в Криму дозволить значно посилити Україну на міжнародному ринку титанової продукції», - заявив глава Ради директорів Групи компаній Group DF, акціонер «Кримського ТИТАНУ» Д.Фірташ. За його словами, частка України на міжнародному ринку діоксиду титану зросте з нинішніх 3% до 6-8%.
Введення в експлуатацію комплексу сірчаної кислоти дозволить збільшити виробництво діоксиду титану на «Кримському ТИТАНІ» з нинішніх 108 тисяч тонн в рік до 120 тисяч тонн, а також запустити ще одне виробництво з випуску діоксиду титану потужністю 120 тисяч тонн в рік. Таким чином, потужність «Кримського титану» буде збільшена більш ніж у два рази - до 240 тисяч тонн у рік, наголошують у прес-релізі Group DF.
*** Діоксид титану широко застосовується під час виробництва лаків, фарб, посуду, паперу, засобів гігієни.
На території України зосереджені 20% світових запасів титанових руд.
Глава Наглядової ради «Кримського ТИТАНУ» О.Нечаєв зазначив, що нове виробництво відповідає найвищим екологічним вимогам. «Технологія роботи комплексу сірчаної кислоти дозволяє максимально використовувати всі ресурси і не забруднювати навколишнє середовище. Цим ми прибираємо досить великий обсяг викидів», - зазначив він.
Технологія виробництва сірчаної кислоти в новому цеху передбачає повну утилізація тепла, що генерується в процесі виробництва, і переробку його на пару та електроенергію (потужність турбогенератора - 96 тис. мВт/год). Це дозволить підприємству знизити обсяги споживання електроенергії на 40%, природного газу - на 56 млн. кубометрів або на 35,87%.
Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Кримський ТИТАН» є найбільшим виробником діоксиду титану в Східній Європі і країнах СНД. ПАТ створено 31 серпня 2004 року на базі цілісного майнового комплексу Державної акціонерної компанії «Титан» (50% +1 акція) і фінансового капіталу «Ostchem Germany GmbH» (50% - 1 акція).
"Кримський ТИТАН" - найбільший виробник діоксиду титану марок Crimea TiOx-220, Crimea TiOx-230, Crimea TiOx-270, Crimea TiOx-271, Crimea TiOx-280, що застосовуються в лакофарбовій, гумотехнічній промисловості, під час виробництва пластмас і в багатьох інших галузях .
На діоксид титану припадає близько 90% загального обсягу експорту. Компанія здійснює поставки своєї продукції в понад 60 країн світу. Частка ПАТ "Кримський ТИТАН" у світовому виробництві TiO2 становить 2%. Частка двоокису титану «Кримського Титану» на російському ринку - близько 30%.
Також підприємство виготовляє й інші види хімічної продукції: мінеральні добрива (амофос), сірчану кислоту (використовується для власних потреб в якості сировини у виробництві діоксиду титану і амофосу), червоний залізоокисний пігмент, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.