«АвтоВАЗ» відкликає майже 100 тис. автомобілів через дефект паливної системи

Москва. "АвтоВАЗ" відкликає майже 100 тис. автомобілів через можливий дефект у роботі паливної системи.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ВАТ «АвтоВАЗ».

«АвтоВАЗ», дбаючи про споживачів своєї продукції і приділяючи якнайпильнішу увагу якості та безпеці автомобілів LADA, для виключення потенційно можливого вияву несправності в роботі паливної системи оголошує про відкликання 70 тис. автомобілів LADA Kalina і 24 тис. LADA Granta, випущених за період жовтень 2011 - березень 2012», - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що під час ресурсних випробувань автомобілів при пробігу понад 50 тис. км в окремих випадках виявлено потенційну можливість стирання паливної трубки. Звернень від споживачів з таким дефектом не зафіксовано, проте "АвтоВАЗ" вважає за потрібне перевірити всі названі вище автомобілі LADA.

Також на деяких партіях автомобілів LADA Granta, що відкликаються, буде проведено додаткові роботи з перевірки, а при потребі й усунення низки невідповідностей, які виявлені в процесі експлуатаційних спостережень і впливають на споживчі властивості автомобіля.

Сервісні роботи в офіційних дилерів LADA займуть не більше двох годин і будуть проведені за кошти "АвтоВАЗу".