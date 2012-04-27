Порошенко:Україна забезпечить очікуване за підсумками року зростання промвиробництва

Міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко вважає, що Україна забезпечить очікуване за підсумками року зростання промислового виробництва за рахунок зниження впливу негативних чинників, що мали місце в першому кварталі поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Порошенко заявив у коментарі журналістам у відповідь на прохання УНІАН спрогнозувати результати промвиробництва за підсумками року з урахуванням суттєвого зниження темпів зростання цього показника в першому кварталі 2012 року.

«Минули сезонні чинники – аномально низькі температури, падіння транспортних перевезень й падіння в будівництві, пов'язане з цим. Ми забезпечимо жорсткий моніторинг непідвищення тарифів, зокрема на електроенергію для промисловості», - сказав міністр.

Крім того, він зазначив, що буде створено механізми з просування українських товарів на зовнішні ринки. Зокрема, планується створити експортне агентство, а також буде переглянуто функції «Укрексімбанку» в плані посилення уваги на експортні операції. «Він у першу чергу повинен забезпечити передекспортне кредитування, забезпечити видачу експортних гарантій», - сказав П.Порошенко.

Також міністр зазначив, що планується вжити заходи зі збільшення держзамовлень для вітчизняних виробників і спростити систему технічного регулювання. «Ми говорили про те, щоб замінити систему перевірки контролюючих органів системою страхування бізнесу, для того, щоб підприємець зміг компенсувати завдані збитки, замість того щоб переживати стихійне лихо від щотижневого напливу якихось нових перевіряльників», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вперше за останні роки різко впали темпи зростання промислового виробництва в першому кварталі року. Так, у січні-березні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, зростання промвиробництва склало 0,9%, тоді як у січні-березні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року цей показник складав 9,7%, а в січні-березні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року - 10,8%.

Довідка УНІАН. Згідно з прийнятою наприкінці грудня 2011 року Державною програмою економічного та соціального розвитку на 2012 рік і Основними напрямками розвитку на 2013 і 2014 роки, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в 2012 році складе близько 4,5%, при цьому заходи держпрограми спрямовано на покращення цього показника до рівня 8,3%.