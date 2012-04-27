Спецмита на імпорт автомобілів призведуть до падіння ринку - ВААІД

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) прогнозує, що у разі введення спеціальних мит на імпортні автомобілі ринок нових легкових автомобілів в Україні в 2012 році впаде на 10% у порівнянні з 2011 роком, до 200 тис. штук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала член правління ВААІД, генеральний директор ДП «АВТО Інтернешнл» (імпортер Mazda і Suzuki) Олена Дуніна сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

При цьому вона додала, що, крім того, у разі введення спецмит на імпортні автомобілі частина автоімпортерів піде в тіньовий сектор.

За її словами, у випадку, якщо спецмита все-таки не буде введено, то, за прогнозами ВААІД, продажі нових авто, навпаки, зростуть на 10-15% – до 240-250 тис. штук.

У свою чергу, як спрогнозував генеральний директор ВААІД Олег Назаренко, у разі запровадження спецмит на імпортні автомобілі близько 30% всіх імпортних автомобілів завозитимуть без сплати податків.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «УкрАвтоПром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту до України легкових автомобілів незалежно від країни походження і експорту з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

Згідно з законодавством, термін розслідування становить 270 днів, але може бути продовжений до 330 днів.

7 березня 2012 р. комісія продовжила на 60 днів спецрозслідування щодо імпорту до України легкових автомобілів незалежно від країни походження і експорту.

Спочатку «УкрАвтоПром» просив комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% – на автомобілі з об'ємом 1500-2200 куб. см.

Проте Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендує додатково до чинного мита у розмірі 10% запроважити спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% – на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л.

Комісія встановила, що в період 2008-2010 рр. на тлі скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТВЕД 8703 22 10 00 і 8703 23 19 10, спостерігалося значне зростання їх імпорту щодо обсягів виробництва і споживання такого товару в країні.

За цей період, зокрема, частка імпортованих легкових автомобілів у споживанні зросла на 16 процентних пунктів, а з виробництва - на 33 п.п. Аналогічні тенденції спостерігалися і в 2011 році.

У Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) вважають, що імпорт у вказаний період не завдавав шкоди автовиробникам в Україні, а їхні фінансові показники, незважаючи на економічну кризу, були позитивними.