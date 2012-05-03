Екологічна ситуація в Україні погіршується, зокрема через газові контракти - Азаров

Екологічна ситуація в Україні погіршується, зокрема внаслідок дії українсько-російських газових контрактів 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ситуація ускладнюється. Через кабальний газовий контракт ми змушені переводити енергоблоки з газу на вугілля. Це додаткове навантаження на довкілля. Тому необхідні додаткові зусилля і ресурси направити на скорочення шкоди навколишньому середовищу», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що Україна не може виділяти на захист довкілля стільки ж коштів, скільки виділяють розвинені країни. «Екологічна ситуація в Україні була і продовжує залишатися складною. Незважаючи на те, що в нас досі не відновлені обсяги промислового виробництва 1990 року, антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє середовище в декілька разів перевищує показники розвинених країн. Тому, на жаль, в Україні поки що менше можливостей вкладати кошти в екологію», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що запланований прискорений економічний розвиток України, з одного боку збільшуватиме навантаження на довкілля, однак з другого боку збільшить обсяг ресурсів для захисту екології.