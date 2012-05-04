"Кримський ТИТАН" платитиме за оренду Іршанського та Вільногірського ГЗК вдвічі більше

"Кримський ТИТАН" платитиме за оренду Іршанського та Вільногірського гірничо-збагачувальних комбінатів вдвічі більше.

Фонд держмайна України і ПАТ "Кримський ТИТАН" 26 квітня ц.р. підписали додаткові угоди до договорів про продовження термінів оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.) і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) до вересня 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Кримський ТИТАН», відповідно до нових додаткових угод, орендна плата для "Кримського ТИТАНУ" зросла майже вдвічі. Нова ставка орендної плати за користування двома ГЗК перевищить 100 млн гривень на рік.

«Ця угода дуже важлива для «Кримського ТИТАНУ», оскільки тепер підприємство може працювати спокійно, не турбуючись про джерела сировини», - заявив глава Наглядової ради ПАТ «Кримський Титан» Олександр Нечаєв.

Генеральний директор «Кримського ТИТАНу» Олександр Шітманюк повідомив, що нова додаткова угоду підписана з урахуванням останніх змін, внесених урядом до постанови Кабміну № 786 від 1.10.95 року, згідно з якою ставка оренди підвищується. На його думку, підписання додаткової угоди важливе не тільки для комбінату і його співробітників, але й для бюджету Криму і країни.

Нагадаємо, в 2009 році Фонд державного майна України після закінчення терміну дії договорів оренди двох ГЗК не пролонгував її на п'ятирічний термін, як це було передбачено діючими на той момент договорами. У зв'язку з цим ситуація перейшла в судову площину.

24 січня 2012 судовий спір вирішився - між ПАТ «Кримський ТИТАН» і Фондом держмайна України було підписано Мирову угоду про продовження до 5 вересня 2014 терміну дії договорів оренди сировинних комбінатів. Господарський суд міста Києва виніс рішення, згідно з яким між орендарем та орендодавцем були укладені додаткові угоди.

24 лютого 2012 року ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювачів не обігових активів цілісних майнових комплексів державних підприємств «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» і «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» з метою продовження термінів дії договорів оренди. Протягом трьох місяців (з 24 січня по 24 квітня 2012 року) була проведена повна інвентаризація об'єктів, аудиторська перевірка і незалежна оцінка основних засобів ГЗК, інших не обігових і нематеріальних активів. На підставі отриманих аудиторами та оцінювачами даних провели розрахунок орендної плати за використання цілісних майнових комплексів комбінатів. Нові додаткові угоди до договорів оренди були підписані 26 квітня 2012 року.

Довідка УНІАН. «Кримський ТИТАН» - провідний у Східній Європі виробник діоксиду титану. Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК забезпечують сировиною "Кримський ТИТАН».

У 2011 році «Кримський ТИТАН» збільшив випуск двоокису титану на 2,2% в порівнянні з 2010 роком, досягнувши обсягу 108 тисяч тонн. У квітні на підприємстві відкрили новий цех з виробництва сірчаної кислоти, що дозволить збільшити обсяги виробництва двоокису титану до 120 тис. тонн на рік.

Розмір орендної ставки, яку сплачує «Кримський ТИТАН» за оренду ГЗК, регулюється Постановою Кабінету Міністрів від 4 жовтня 1995 р. N 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно і пропорції його розподілу». 14 вересня 2011 вийшла постанова Кабінету Міністрів № 961 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 та від 4 жовтня 1995 року № 786», згідно з якою сума орендної плати була підвищена.