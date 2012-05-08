Квота на імпорт сталевих труб до України використана на 89%

Квота на імпорт сталевих обсадних і насосно-компресорних труб до України за період з 1 жовтня 2011 року до 3 травня 2012 року використана на 89%.

Про це повідомляється в інформації про стан використання експортно-імпортних квот, розміщеній на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з даними Мінекономрозвитку, в період дії квоти до України було поставлено 14,918 тис. тонн труб, залишок квоти становить 1,834 тис. тонн.

Основна частина труб була імпортована до України з Російської Федерації — 11,9 тис. тонн, австрійські підприємства поставили 2,37 тис. тонн, польські — 0,3 тис. тонн, румунські — 209 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2011 року Україна продовжила квоту на імпорт сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб незалежно від країни походження на три роки — до 30 вересня 2014 р.

Таке рішення було ухвалене на основі інформації, наданої ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» і ЗАТ «Інтерпайп Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Тьюб», а також відомостей Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За результатами розгляду інформації комісія дійшла висновку, що все ще існує потреба у застосуванні заходів із запобігання завданню значної шкоди вітчизняному товаровиробникові. Згідно з висновками комісії, український товаровиробник перебуває у процесі адаптації до умов конкуренції.

Встановлено такі квоти: до 16,753 тис. т — у четвертий річний період (з 1 жовтня 2011 до 30 вересня 2012 року), 17,591 тис. т — у п'ятий річний період (з 1 жовтня 2012 року до 30 вересня 2013 року) і 18,471 тис. т — у шостий річний період (з 1 жовтня 2013 до 30 вересня 2014 року), зокрема для Росії — 11,91 тис. т, 12,506 тис. т і 13,131 тис. т у відповідні періоди.