ЛАЗ поставить до Албанії 50 автобусів і 20 машин швидкої допомоги

Холдингова компанія «ЛАЗ» домовилася з представниками уряду і комерційних структур Албанії про постачання 50 автобусів CityLaz і 20 машин швидкої допомоги ЛАЗ-Renault, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, за словами директора торговельно-фінансової компанії «ЛАЗ» Олександра Строганова, зараз ведуться переговори щодо підписання угоди на поставки продукції і вирішується, за якою системою проходитиме її оплата. Один із варіантів, який розглядають сторони, – це реалізація машин шляхом надання товарного кредиту.

Крім Албанії, свою зацікавленість машинами швидкої допомоги «ЛАЗу» вже висловив уряд Угорщини, який також готується до повного оновлення парку машин медичної допомоги.

Як повідомив голова наглядової ради холдингу «ЛАЗ» Ігор Чуркін, сьогодні ведуться переговори з керівництвом Угорщини, і найближчим часом у Будапешті компанія «ЛАЗ» проведе презентацію своєї медичної техніки.

Нагадаємо, влітку 2011 року «ЛАЗ» презентував машини швидкої допомоги українсько-французького виробництва. Виробництво французько-українських спеціалізованих машин, обладнаних медичною технікою європейського виробництва, налагоджене на «Дніпровському автобусному заводі» (м. Дніпродзержинськ), який входить до складу холдингу «ЛАЗ».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «ЛАЗ» спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-Сервіс», лізингова компанія LAZ Finance та ін.