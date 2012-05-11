Аварія SSJ-100 може негативно позначитися на замовленнях компанії-виробника - Fitch

Рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що аварія під час демонстраційного польоту в Індонезії новітнього літака Sukhoi SuperJet-100 (далі – SSJ-100) у короткостроковій перспективі негативно позначиться на замовленнях на цей літак, але не на рейтингу виробника, компанії ЗАТ «Цивільні літаки Сухого» (рейтинг «BB»/прогноз «Стабільний»).

Про це УНІАН повідомили в рейтинговому агентстві.

«Причини аварії літака під Джакартою, Індонезія, 9 травня поки невідомі, але ця трагедія стане ще однією перешкодою на шляху реалізації масштабних планів розвитку російської цивільної аерокосмічної галузі. В останнє десятиліття держава здійснює значні інвестиції в цей сектор із метою знову зробити Росію світовим лідером у галузі виробництва високотехнологічної продукції», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що успіх регіонального літака SSJ-100 особливо важливий, оскільки він є першим із багатьох нових комерційних літаків, які планується запустити на ринок. Водночас була трирічна затримка з початком комерційної експлуатації літака, слабка первинна реакція ринку й невеликі операційні труднощі після початку комерційної експлуатації в квітні 2011 р.

SSJ-100 здійснював демонстраційне турне по шести країнах Східної Азії, в результаті якого менеджмент компанії сподівався отримати нові замовлення на літак. Поки розміщено 170 замовлень (шість літаків знаходяться в комерційній експлуатації), головним чином авіакомпаніями СНД, і виробничі потужності практично повністю завантажені на найближчі два роки. Приплив замовлень в останні декілька років був стабільним, проте кількості придбаних літаків поки що суттєво недостатньо для досягнення точки беззбитковості за програмою. Подальші замовлення за межами СНД украй важливі для успіху проекту.

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Як повідомляв УНІАН, 9 травня в Індонезії при виконанні показового польоту розбився Sukhoi SuperJet-100. Літак врізався у вертикальний схил гори.

«Об'єднана авіаційна корпорація» Росії реалізовує два проекти в одному класі цивільних літаків – SSJ-100, а також спільно з Україною – Ан-148/158.

Проте після обрання Михайла Погосяна президентом ОАК, який раніше очолював концерн «Сухой», перевагу було віддано в розвитку проекту SSJ-100.

18 червня 2011 року в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму президент «Об'єднаної авіабудівної корпорації» М.Погосян висловив думку, що літак Sukhoi SuperJet-100 має більші ринкові перспективи, ніж українсько-російський Ан-148.

Коментуючи цю заяву, заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег Богданов зазначив, що вважає некоректними такі висловлювання М.Погосяна.

Пізніше, 16 серпня ц.р. у ході авіасалону «МАКС-2011» заступник генерального конструктора ДП «Антонов» О.Богданов заявив, що керівництво «Об'єднаної авіабудівної корпорації» Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації – випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Sukhoi SuperJet-100 - російський близькомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з низкою зарубіжних компаній. Прямі конкуренти SuperJet-100 - літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier серії CRJ, ARJ21, Ан-148(Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 у Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.