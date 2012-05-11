Суд визнав банкрутом Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій

Господарський суд Києва постановою від 24 квітня ц.р. визнав банкрутом комунальне підприємство «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій».

Про це йдеться в сьогоднішньому випуску газети «Голос України».

Суд відкрив ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Євген Лахненка.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» - виробник алюмінієвих профілів і будівельних алюмінієвих конструкцій. Підприємство створено в 1979 році і розташоване в Броварах.

У серпні 1999 року підприємство було реорганізоване, отримавши статус комунальної власності Київської міської адміністрації.

Виробнича потужність заводу складає до 10 тис. тонн алюмінієвих профілів на рік. Більше 20% продукції заводу експортували в країни Європи, Америки та Азії.