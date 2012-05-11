Фірташ планує придбати великого європейського виробника добрив

Group DF веде переговори про придбання великого європейського виробника добрив.

Про це глава ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ повідомив в інтерв'ю журналу «Експерт» (№ 18).

«Зараз ми беремо участь у переговорах з однією великою європейською компанією з виробництва добрив. Там дуже складний конкурс. У ньому беруть участь кілька великих міжнародних компаній. Всі налаштовані дуже серйозно. Ми - теж, оскільки у нас є план щодо присутності на європейському ринку», - сказав він.

Д.Фірташ не повідомив подробиць про підприємство, зазначивши, що «це великі заводи».

Довідка УНІАН. Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.

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