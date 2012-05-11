«Метінвест» у першому кварталі знизив виплавку сталі на 8,7%

За підсумками I кварталу 2012 року металургійні підприємства, що входять до складу вертикально інтегрованої гірничо-металургійної Групи компаній «Метінвест», виробили 3,296 млн тонн сталі, що на 8,7% менше, ніж за січень-березень 2011 року. Про це повідомляється в офіційному звіті компанії про результати операційної діяльності за перший квартал 2012 року.

Згідно зі звітом, в 1 кварталі 2012 року Група «Метінвест» виготовила 2,866 млн тонн чавуну, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року. «Спад виробництва чавуну призвів до загального зниження виробництва сталі на 8,7%, до рівня 3,296 млн тонн в основному за рахунок скорочення виробництва на МК «Азовсталь». У той же час, на Єнакіївському металургійному заводі приріст виробництва сталі протягом 1 кварталу 2012 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року склав 20,2% за рахунок введення в експлуатацію нової доменної печі № 3», - уточнюється у звіті.

У компанії також відзначають, що зниження виробництва сталі в I кварталі 2012 року порівняно з попереднім кварталом на 2,9% (98 тис. тонн) викликано загальним ослабленням попиту на ринку металопродукції.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Групи «Метінвест» є Група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія Групи «Метінвест».