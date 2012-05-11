Group DF протягом 7 років інвестує у розвиток основних виробництв понад 7 млрд дол.

Group DF протягом семи років планує інвестувати у розвиток нафтохімічного, азотного і титанового виробництв понад 7 млрд дол.

Про це голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ повідомив в інтерв'ю журналу «Експерт» (№18).

«Що стосується бюджетів, то я можу дати дуже грубі прикидки. У нас виходить: нафтохімія — два-два з половиною мільярди доларів, ще півтора-два мільярди — азотна частина. У ці витрати не входить купівля нових підприємств. Я говорю тільки про реконструкцію. У титановий напрям ми плануємо вкласти близько 2,4–2,7 млрд дол.», - сказав він.

Д.Фірташ додав, що програми по кожному з напрямів розраховані не менш ніж на сім років.

Голова Ради директорів Group DF відзначив, що власні кошти група спрямує на будівельні роботи (20-30% коштів), позикові кошти - на купівлю європейського обладнання. Зокрема, група планує взяти кредит на суму 700-800 млн. дол. у зарубіжних банків.

Д. Фірташ пояснив, що лізингова схема, за якою здійснювалося будівництво виробництва сірчаної кислоти на "Кримському Титані", передбачає інвестування 20% власних коштів.

Довідка УНІАН. Group DF – це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.

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