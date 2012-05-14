Профспілка металургів і гірників має намір почати акції протесту

Відсутність прогресу у вирішенні державними органами проблеми з тарифами на електроенергію для ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ), а також критична ситуація із землевідведенням для ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» (ОГЗК), змушує Профспілку металургів і гірників України перейти до масових акцій протесту.

Про це заявив голова Центрального комітету профспілки металургів і гірників України Володимир Казаченко на прес-конференції 11 травня.

За його словами, безвідповідальна політика державних регулюючих органів призвела до того, що в режимі роботи за скороченим графіком знаходиться значна кількість працівників ЗЗФ, де вже скорочено 1 400 чоловік. «Повністю зупинено виробництво на Орджонікідзевському ГЗК. Незважаючи на проведені акції протесту, численні звернення Центрального комітету профспілки трудящих металургійної і гірничовидобувної промисловості до керівництва держави, органів влади, проблеми підприємств так і не вирішені. Влада практично нічого не вирішує, її регуляторна діяльність зведена до нуля», - сказав В.Казаченко.

При цьому він зазначив, що ЦК ПМГУ завжди виступав за соціальний діалог з державою і власниками підприємств. «Але соціальний діалог - це дорога з двостороннім рухом. Якщо нас слухають, але не чують, тоді соціальний діалог переходить у жорстку позицію, а жорстка позиція і означає масові маніфестації. Профспілка має право вступити у трудовий спір, а потім розпочати страйк. Ми хочемо провести масову маніфестацію саме в Києві, тому що місцева влада вже нічого не вирішує. Поки у пікетуванні брали участь 50-60 працівників ЗЗФ, але якщо прийдуть 20 тисяч - буде зовсім інша реакція, я думаю, що перед виборами влада прислухається до трудящих», - переконаний голова профспілки.

Що стосується термінів проведення страйку, то, за словами В.Казаченка, ЦК ПМГУ планує цього тижня провести нараду і обговорити свої подальші дії у зв'язку із ситуацією на підприємствах феросплавної підгалузі. «На зустріч будуть запрошені голови усіх профкомів, територіальних комітетів Дніпропетровської і Запорізької області і члени ЦК ПМГУ. Також запросимо представників Стахановського, Нікопольського і Запорізького заводу феросплавів, Марганецького і Орджонікідзевського ГЗК. Збиратимемося і вирішуватимемо, решта всіх членів ПМГУ готова підтримати акцію на захист феросплавної підгалузі. Терміни проведення маніфестації анонсуємо як годиться», - сказав В.Казаченко і додав: «У нас сьогодні питають - чому в спорі з державою ми зайняли позицію власника, але я хочу нагадати, що жодне підприємство не працюватиме собі у збиток, тоді як наші феросплавні підприємства сьогодні фактично позбавлені державою можливості заробляти через дуже високі тарифи на електроенергію. Ми просимо дати Запорізькому феросплавному тарифи на електроенергію по 1-му класу споживання. Не може приватний власник планувати свій бізнес, коли він не знає, з якими тарифами на електроенергію йому доведеться працювати через місяць, особливо це критично для феросплавної галузі, де вартість електроенергії становить понад 50% у собівартості продукції».

У свою чергу, голова профкому ПМГУ ОГКЗ Євген Запускалов зазначив, що місцеві органи влади не в змозі вирішити питання із землевідведенням для підприємства. «У зв'язку з тим, що землі, які, згідно із законодавством, знаходяться в рамках гірничого відведення, були незаконно розпайовані між місцевими жителями понад 10 років тому, підприємство просто не може продовжувати видобування руди», - сказав Є.Запускалов.

Як повідомило УНІАН джерело на ПАТ «Стахановський завод феросплавів», це підприємство, слідом за ЗЗФ, також може бути, без достатніх економічних обґрунтувань, переведено з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії, що зробить роботу заводу нерентабельною.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» – один з найбільших у Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до складу Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується у країни СНД, Європейського Союзу, Азії і Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило відносно 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

Запорізький завод феросплавів протягом багатьох років належав до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс на 35%, - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, в результаті чого ЗЗФ було позбавлено можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за 1-м класом споживання. Представники трудового колективу ЗЗФ домагалися передачі підстанції «Ф-2» підприємству, зокрема шляхом пікетування Міністерства енергетики і вугільної промисловості і направлення листа на ім’я Президента України Віктора Януковича з проханням допомогти з розв’язанням питання про передачу заводу підстанції.

З 1 березня 2012 року НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній. Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» (Дніпропетровська обл.) є найбільшим гірничо-збагачувальним комбінатом України, який видобуває марганцеву руду.