Янукович прогнозує збільшення обсягів видобутку вугілля цього року до 85 млн тонн

Цього року обсяг видобутку вугілля в Україні зросте до 85 млн тонн, заявив Президент України Віктор Янукович під час наради з діловими колами та керівництвом Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за його словами, «фактично ми підвищили видобуток вугілля з приблизно 70 млн тонн і в цьому році вийдемо на близько 85 млн тонн вугілля».

В.Янукович нагадав, що за останні два роки Україна перейшла на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв’язку з високою ціною на газ, яка лежить в основі формування собівартості національної продукції та створює неконкурентні умови.

«Ми перешли на цілком нові технології виробництва електроенергії на цілому ряді металургійних підприємств, газ почали замінювати на вугілля. Вугілля - наш національний енергоносій, і ми повинні думати, як його використовувати повною мірою», - наголосив він.

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