Фірташ виступає за якнайшвидше створення титанового холдингу

Лише якнайшвидше створення вертикально-інтегрованого титанового холдингу дозволить Україні зберегти свої позиції на світовому ринку титану. Таку думку висловив голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ в інтерв'ю журналу «Експерт-Україна».

За його словами, якщо Україна хоче бути гравцем на титановому ринку, вона повинна тримати позицію. «Нас вже починають поважати. Побачите, через п'ять років Україна може бути за металевим титаном і за губкою другою-третьою в світі», - прогнозує Д.Фірташ.

Він переконаний, що успіх України на глобальному титановому ринку залежить від того, наскільки швидко буде створений титановий холдинг.

При цьому Д.Фірташ зазначив, що протягом останніх 8 років зарубіжні компанії, іноземні політики та бізнесмени намагалися припинити реалізацію титанової програми в Україні. «Їм не потрібні конкуренти - потрібні були тільки гірничо-збагачувальні комбінати - прямий доступ до сировини (Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК). За вісім років ми пережили дві «війни», в яких брали участь політики і впливові бізнесмени з інших країн», - пояснив бізнесмен і додав:« ГЗК знаходяться в Україні, чому їх потрібно віддавати в управління іншим країнам?»

Він також вважає, що Україна має великі перспективи на титановому ринку. «Титан - це космос, це світ сьогодення і майбутнього. Ми - велика країна, з величезним потенціалом саме на титановому ринку. Я бачу: Airbus і Boeing розвиваються, аерокосмонавтика йде вперед. Я впевнений, що титан - це майбутнє. І я переконаний, що в найближчому майбутньому буде дефіцит титанової продукції. Зараз чотири учасники воюють за цей ринок: Китай, Росія, Казахстан, США. А нас там чомусь немає», - зазначив глава Group DF.

Д.Фірташ вважає, що казенне підприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у разі отримання інвестицій може збільшити випуск титанової губки майже в 4,5 рази - з нинішніх 9 тис. тонн до 40 тисяч тонн у рік.

За словами бізнесмена, найбільший у Східній Європі виробник діоксиду титану «Кримський ТИТАН» після запуску комплексу з виробництва сірчаної кислоти може збільшити випуск продукції з нинішніх 108 тис. тонн до 120 тис. тонн на рік, а також ввести в дію ще одне виробництво діоксиду титану потужністю 120 тисяч тонн.

«На «Кримському Титані» ми починаємо будувати ще одне виробництво на 120 тис. тонн діоксиду титану на рік. Таким чином, в Криму виготовлятиметься 240 тисяч тонн», - сказав Д.Фірташ. Він вважає, що потужність державного підприємства «Сумихімпром» може бути збільшена вчетверо - з нинішніх 40 тис. тонн до 160 тис. тонн на рік. «Якщо збільшити виробництво, Україна подвоїть свою частку і буде займати 6-8% світового ринку діоксиду титану», - прогнозує Д.Фірташ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня цього року на ЗАТ «Кримський ТИТАН» був відкритий новий комплекс з виробництва сірчаної кислоти. У будівництво комплексу Group DF інвестувала 917 млн грн, а очікуваний термін окупності проекту - 4,5 роки.

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Кримський ТИТАН» є найбільшим виробником діоксиду титану в Східній Європі і країнах СНД. ПАТ створено 31 серпня 2004 року на базі цілісного майнового комплексу Державної акціонерної компанії «Титан» (50% +1 акція) і фінансового капіталу «Ostchem Germany GmbH» (50% - 1 акція). «Ostchem Germany GmbH» входить до складу Групи компаній Group DF.

"Кримський ТИТАН" - найбільший виробник діоксиду титану марок Crimea TiOx-220, Crimea TiOx-230, Crimea TiOx-270, Crimea TiOx-271, Crimea TiOx-280, що застосовуються в лакофарбовій, гумотехнічній промисловості, під час виробництва пластмас і в багатьох інших галузях . На діоксид титану припадає близько 90% загального обсягу експорту. Компанія здійснює поставки своєї продукції в понад 60 країн світу.

Частка ПАТ "Кримський ТИТАН" у світовому виробництві TiO2 становить 2%. Частка двоокису титану «Кримського ТИТАНУ» на російському ринку - близько 30%.

Також підприємство виготовляє інші види хімічної продукції: мінеральні добрива (амофос), сірчану кислоту (використовується для власних потреб в якості сировини у виробництві діоксиду титану і амофосу), червоний залізоокисний пігмент, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.

Сумарний обсяг інвестицій Group DF в розвиток «Кримського ТИТАНУ» склав близько 500 млн доларів.