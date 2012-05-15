ВР планує запровадити низку пільг в оплаті мита для галузі машинобудування

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України» (№9310).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 257 із 322 народних депутатів, зареєстрованих сесійній залі.

Законопроектом передбачається тимчасове, до 1 січня 2020 року, застосування до суб’єктів машинобудування особливостей сплати ввізного мита щодо товарів (що використовуються для потреб розробки та/або виробництва продукції машинобудування, призначеної виключно для реалізації на експорт) за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), особливостей здійснення розрахунків в іноземній валюті згідно з нормами статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Для цього планується внести відповідні зміни до Закону України «Про Єдиний митний тариф» в частині звільнення від сплати ввізного мита у період з 1 січня 2012 року до 1 січня 2020 року при ввезенні на митну територію України сировини та матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей (далі - товари), що використовуються для потреб розробки та/або виробництва продукції машинобудування (призначеної виключно для реалізації на експорт) підприємствами – суб’єктами машинобудування, визначеними статтею 2 Закону України «Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України», якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Крім того передбачається внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" в частині доповнення його положенням щодо встановлення строків для розрахунків за експортними операціями суб'єктів машинобудування, визначених відповідно до статті 2 Закону України «Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України», які не повинні перевищувати 300 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції машинобудування, що експортується.