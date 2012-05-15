Об'єднання АМК і Алчевського КХЗ призведе до скорочення 2 тис. працівників – голова ОДА

Після об'єднання ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” (АМК) і ПАТ “Алчевський коксохімічний завод» (КХЗ) на цих підприємствах до кінця 2012 року буде скорочено 2 тис. чоловік. Про це в інтерв'ю газеті «Голос України» заявив голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк.

За словами В.Пристюка, у результаті об'єднання АМК і КХЗ деякі підрозділи цих підприємств буде об'єднано в єдині структури, а «зайвих» працівників планується звільнити. «З іншого боку, тим, хто залишиться, піднімуть зарплату. Вже зараз з 3241 грн до 3860 грн збільшено зарплату коксохімікам. Зрозуміло, що таке скорочення обумовлене впровадженням нових технологій, які потребують меншої кількості персоналу», - сказав губернатор.

Він також відзначив, що в корпорації ІСД, до якої входять АМК і КХЗ, наводять як приклад німецький меткомбінат, на якому працює 4,5 тис. чоловік, а випускає він 6 млн. тонн сталі на рік, тоді як на Алчевському меткомбінаті працює понад 15 тисяч, а випускає він тільки 3 млн. тонн сталі. «Як капіталістів я їх розумію, але як керівник області буду боротися проти такого скорочення», — сказав В.Пристюк.

Як повідомляв УНІАН, процес об'єднання Алчевського меткомбінату і коксохімічного заводу було розпочато у березні 2012 року.

Тоді генеральний директор ПАТ «Алчевський меткомбінат» Тарас Шевченко повідомив, що до середини літа на АМК буде прийнято працівників усіх основних цехів коксохімзаводу, до кінця осені планується переведення працівників допоміжних підрозділів. До завершення процесу об'єднання на коксохімічному заводі для вирішення питань, пов'язаних із поточною діяльністю підприємства, залишиться колектив із приблизно 70 співробітників.

«Об'єднання дозволить підвищити ефективність роботи загальних ремонтних та енергетичних служб; поліпшить логістику, зокрема, буде ефективніше використовуватися загальний пересувний склад, під'їзні шляхи, буде оптимізовано план перевезень. Об'єднання має цілу низку переваг», - сказав Т.Шевченко.

При цьому він відзначив, що «ніяких масових скорочень на підприємствах не буде».

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище у виробництві товстого іржостійкого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Алчевський меткомбінат за 2011 р. наростив виробництво основних видів продукції на 19,3-36%.

АМК входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.