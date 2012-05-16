Лукашенко відмовився від планів продажу «Білоруськалію»

Білорусь ніколи не продасть контрольний пакет "Білоруськалію".

Про це заявив у вівторок перший віце-прем'єр республіки Володимир Семашко. "Це було б злочином перед народом", - сказав чиновник, повідомляє Газета.Ru.

З січня по червень 2011 року Білорусь експортувала 2 млн тонн хлористого калію - на 1,334 млрд доларів більше, ніж за весь 2010 рік, коли продажі становили 1,9 млн тонн на 1 млрд.

"Білоруськалій" - один із найбільш цікавих для іноземних інвесторів білоруських активів, компанія займає близько 16% світового калійного ринку, здійснюючи поставки більш ніж у 50 країн світу.

"Білоруськалій" - один з основних постачальників валюти в білоруський бюджет.

Ще недавно у Мінська були інші плани щодо компанії.

"Вкотре повторюю: ми готові приватизувати навіть" Білоруськалій ", де рентабельність 70-100%. Але це питання ціни. І ціну ми назвали. Сьогодні це вже не 30 млрд, а 32 млрд доларів, ну, може, 31,5 млрд. Бажаючі, приходьте. Немає охочих - ну що ж, немає і немає", - заявив Лукашенко 8 травня, виступаючи з традиційним посланням народу і парламенту Білорусі.

Бажаючі купити "Білоруськалій" були. Торік компанію намагався придбати російський "Уралкалій", оцінивши актив в 14 млрд доларів.

У серпні минулого року глава банку Герман Греф повідомляв, що Ощадбанк і Deutsche Bank готові разом надати "Білоруськалію" кредит на 2 млрд доларів під забезпечення у вигляді експортних контрактів і заставу 35% акцій білоруського підприємства.

Але Білорусь від таких умов відмовилася, в результаті республіка отримала від Ощадбанку і Євроазіатського банку розвитку синдикований кредит на 1 млрд під заставу контрольного пакета (51%) нафтопереробного підприємства "Нафтан".

Цей кредит уряд республіки постарається погасити якомога раніше, повідомив у вівторок Семашко.

Рішення відмовитися від продажу "Білоруськалію" навряд чи остаточне, кажуть експерти.

"Рішення у нас приймає тільки одна людина, а він свою думку висловив: дадуть стільки грошей, скільки він просить, і "Білоруськалій" буде проданий", - вважає білоруський економіст Лев Марголін.

"Актив вельми привабливий для будь-якого інвестора, але головне питання тут - питання ціни, а вона очевидно завищена", - говорить Юрій Волов з Номос-банку.

В "Уралкалії" сказали, що компанії потенційно цікавий контрольний пакет "Білоруськалію", але можливостей для проведення такої угоди найближчим часом "Уралкалій" не бачить.