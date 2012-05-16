Радмін Білорусі у травні розгляне питання про злиття МАЗу і КамАЗу

Мінськ. На засіданні президії Ради міністрів Білорусі у травні планується розглянути питання про злиття Мінського автомобільного і Камського автомобільного заводів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістів перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко.

«Ми згодні ввійти до альянсу з КамАЗом. Це буде вигідно не тільки МАЗу, але й російській компанії», - сказав В.Семашко.

Нагадаємо, що цього питання торкався і Президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 травня під час Послання до білоруського народу і Національних зборів.

«Я недавно прочитав у засобах масової інформації, що один із «діячів» у Росії, ведучи переговори щодо акціонування МАЗу, говорить про те, що білоруська сторона аж надто велику ціну «загнула». Але якщо тебе ціна не влаштовує – не ходи сюди! Давайте будемо працювати, як працюємо, і будемо конкурувати. МАЗ сьогодні – успішне підприємство, чудово реалізовує свою продукцію, ми не поспішаємо з його приватизацією», - наголосив О.Лукашенко.

У свою чергу глава держкорпорації «Ростехнології» Сергій Чемезов 7 травня заявив, що російська сторона повинна мати 50% плюс одну акцію в холдингу КамАЗу і МАЗу, інакше структура буде некерованою.

Коментуючи хід переговорів про створення холдингу між КамАЗом і МАЗом, він відзначив, що «все як і раніше».

«Білорусь представила нову оцінку, яка російську сторону не влаштовує», - відзначив С.Чемезов.

Довідка УНІАН. З пропозицією об'єднати КамАЗ і МАЗ виступила держкорпорація «Ростехнології», якій належить 49,9% акцій найбільшого російського виробника вантажних автомобілів.

Спочатку сторони розглядали обмін акціями КамАЗу і МАЗу в рамках об'єднання двох компаній, але білоруська влада відмовилися від цього варіанту. Потім було запропоновано створити СП, до якого буде внесено 49,9% акцій КамАЗу і 49,9% акцій МАЗу, а також цілу низку підприємств, які виготовляють автокомплектуючі як у Росії, так і в Білорусі.