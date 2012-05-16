Збиток металургійної галузі України за І квартал зріс у 3,6 разу

Негативний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійної галузі України за 1-й квартал 2012 року збільшився відносно 1-го кварталу 2011 року в 3,6 разу - до 5,3 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор об'єднання «Металургпром» Василь Харахулах сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, за зазначений період чистий дохід метпідприємств від реалізації продукції скоротився на 12,1%, або на 5,3 млрд грн, - до 38,3 млрд грн. Рентабельність реалізованої продукції склала «мінус» 11% проти «мінус» 2,5% за підсумками 1-го кварталу 2011 року.

В.Харахулах зазначив, що витрати металургів на 1 грн виробленої продукції зросли з 102,5 коп. в січні-березні 2011 року до 112,4 коп. за аналогічний період поточного року.

«Якщо рівень виробництва в 1-му кварталі 2012 року незначно відрізняється від такого ж періоду минулого року, то в питаннях фінансово-економічного стану метпідприємств картина неприваблива. Незначне зниження цін на сировинні ресурси за випереджального зниження цін на металопродукцію не дозволяє металургам вийти хоча б на нульову рентабельність, крім одного підприємства - «Арселор Міттал Кривий Ріг». Працюючи практично в рівних умовах виробництва і ринку, це підприємство в усі часи показувало кращий результат за всіх хороші результати наших металургів», - уточнив В.Харахулах.

За його словами, основними причинами збільшення збитків є зростання цін на енергоносії і вантажоперевезення.

«З початку року ціна на газ зросла відносно 1-го кварталу минулого року на 52%, що збільшило витрати металургів на 2 млрд грн. Вартість електроенергії зросла на 21,2% - 550 млн грн додаткових витрат. У зв'язку з реформуванням «Укрзалізниці», металурги також збільшили витрати на вантажоперевезення за 4 місяці поточного року на 340 млн грн», - підкреслив В.Харахулах.