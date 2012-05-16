Мінекономрозвитку стурбоване ситуацією в металургійній галузі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України стурбоване ситуацією в металургійній галузі — значним збільшенням збитків метпідприємств за підсумками діяльності в I кварталі 2012 року.Про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу заявив директор Департаменту розвитку реального сектора економіки Мінекономрозвитку Олег Пендзін.

«При збереженні фактично тих самих обсягів виробництва, що й в аналогічному періоді минулого року, збитки металургійних підприємств у січні-березні 2012 року збільшилися в 3,6 разу. По суті, за I квартал метпідприємства перекрили велику частину збитків, одержаних за весь 2011 рік», - наголосив О.Пендзін.

За його словами, «уряд прагне робити певні кроки для стабілізації ситуації». Як приклад О. Пендзін навів прийняту на початку квітня Кабінетом міністрів постанову №209, яка передбачає, зокрема, право вантажовласників укладати прямі договори на вантажоперевезення без посередників.

«Постанова №209 покликана змінити ситуацію в тарифоутворенні, зменшити вплив логістичних фірм і, таким чином, дати можливість підприємствам платити справедливий тариф», - повідомив О.Пендзін.

Він також заявив, що нині потрібен глибший аналіз ситуації у металургійній галузі, зокрема, тих больових точок, які виникли при реалізації постанови №209.

О.Пендзін зазначив, що такий аналіз із залученням представників металургійних підприємств Мінекономрозвитку має намір провести найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, збитки металургійної галузі України за 1 квартал 2012 року збільшилися проти 1 кварталу 2011 року в 3,6 разу – до 5,3 млрд грн.