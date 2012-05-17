Україну накриває друга хвиля рецесії

В Україні рівень промислового виробництва в квітні 2012 року порівняно з попереднім місяцем - березнем - скоротився на 3,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Як зазначають у повідомленні, у порівнянні з квітнем 2011 року рівень промислового виробництва в минулому місяці не змінився. У січні-квітні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року зростання промвиробництва в Україні склало 0,7% в порівнянні з ростом на 9,1% за чотири перші місяці 2011 року до аналогічного періоду 2010 року.

«Найважливішим показником є темпи зростання місяць до попереднього місяця, і вони дуже плачевні - мінус 3,4%. Це говорить про те, що економіка входить у другий квартал з негативними показниками. Темпи зростання економіки не просто сповільнюються, частина економіки починає скорочуватися. Це може говорити про те, що ми входимо в другу хвилю рецесії», - сказав агентству УНІАН керівник аналітичного відділу інвесткомпанії «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен.

«Економіка ще не відновилася після першої хвилі рецесії, а ми, можливо, стоїмо на порозі другої. Це дуже сумно», - додав аналітик.

Економічні експерти звертають увагу, що скорочення обсягів виробництва відзначено в різних секторах промисловості, включаючи експортно-орієнтовані галузі, на які впливає охолодження світової економіки.

За даними Держстату, ключовий для України сектор - металургійний в квітні продемонстрував до попереднього місяця падіння обсягів виробництва на 1,3%, до квітня 2011 року скорочення склало 0,2%. У січні-квітні 2012 року металургійне виробництво скоротилося на 1,7% в порівнянні з ростом на 10,1% за аналогічний період 2011 року.

Згідно з повідомленням, скорочення обсягів виробництва в квітні 2012 року до березня поточного року у видобувній промисловості склало 2,9%, включаючи падіння у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин на 4,9%.

За чотири перші місяці 2012 року темпи зростання обсягів виробництва в добувній промисловості скоротилися до 3,3% з 5,2% за аналогічний період 2011 року.

Лідерами зростання виробництва в квітні стали галузі, що виробляють неметалеву мінеральну продукцію (будівельні матеріали) - зростання на 15,4% до попереднього місяця, і виробники транспортних засобів та устаткування - зростання на 8,0%.

В цілому, машинобудування країни показало в квітні зростання до попереднього місяця на 3,7%, але за підсумками чотирьох місяців темпи зростання в цьому секторі знизилися до 2,8% з 24,6% у січні-квітні 2011 року.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% в порівнянні з ростом на 11,2% в 2010 році.

Відповідно до прийнятої в кінці минулого року Держпрограмі економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в поточному році складе близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.