Метпідприємства України за 4 місяці збільшили імпорт залізорудної сировини на 35%

Метпідприємства України в січні-квітні 2012 року збільшили імпорт залізорудної сировини на 35% щодо аналогічного періоду 2011 року - до 682 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром».

Зокрема, з Російської Федерації імпортували за вказаний період залізорудну сировину Алчевський меткомбінат (552,1 тис. тонн, меткомбінати ім. Ілліча (108,2 тис. тонн), «Запоріжсталь» (15,3 тис. тонн), Дніпровський ім. Дзержинського (5 тис. тонн). Інші метпідприємства України завезли по імпорту 1,4 тис. тонн ЗРС.

За даними «Укррудпрому», за 4 місяці 2012 р. українські гірничодобувні підприємства реалізували 23,133 млн. тонн продукції – на 1,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На експорт відвантажено 11,287 млн. тонн залізорудної продукції, що на 2,8% більше. Обсяги поставок на внутрішній ринок скоротилися на 5,9% - до 11,846 млн. тонн. Зокрема, поставки металургійним підприємствам знизилися на 6% - до 11,542 млн. тонн.

За даними «Укррудпрому», на 1 травня 2012 р. на складах підприємств асоціації накопичилося 1,557 млн. тонн залізорудної продукції. З початку року обсяги залишків на складах зросли на 352,1 тис. тонн, зокрема окатишів – на 262,9 тис. тонн, концентрату - на 165,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва залізняку за 4 місяці 2012 р. зросли на 4%, або на 993 тис. тонн, - до 26,752 млн. тонн.

Виробництво залізорудного концентрату також збільшилися на 4%, або на 826 тис. тонн, - до 22,155 млн. тонн. Виробництво агломерату зросло на 6% (на 759 тис. тонн) - до 14,457 млн. тонн. Виробництво окатишів збільшилося на 6%, або 418 тис. тонн, - до 7,453 млн. тонн.