Українські автовиробники виступають за обмеження імпорту автомобілів

Провідні українські автовиробники і Асоціація автовиробників України «Укравтопром» виступають за обмеження імпорту автомобілів, оскільки на сьогодні в галузі склалася критична ситуація.

Про це представники вітчизняного автопрому заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, за словами голови Ради Асоціації «Укравтопром» і голови наглядової ради ЗАТ «Єврокар» Олега Бояріна, сьогодні «Україна реально втрачає свою промисловість».

«Ми маємо засилля імпорту за всіма товарними позиціями, які Україна може виробляти сама. Наша країна відкрила ринок, і ми підтримуємо виробництва в інших країнах», – сказав він.

За словами О.Бояріна, насамперед, необхідно обмежити імпорт. «Україна не навчилася за 20 років захищати свій ринок», – сказав він.

При цьому він додав, що за останні три роки відбулося скорочення чисельності персоналу в автопромі на 50%. «В автопромі за три роки скоротили 18 тисяч чоловік», – додав він.

У свою чергу, як зазначив президент Асоціації «Укравтопром» Михайло Рєзнік, ситуація, що склалася сьогодні в автомобільній індустрії України, свідчить про те, що українські автовиробники підійшли до межі, перейшовши яку буде неможливо зберегти автомобільну промисловість.

«Сьогодні галузь працює лише на 20% від створених потужностей. Внаслідок чого, чисельність працюючих скоротилася більш ніж удвічі. Частка вітчизняної продукції на внутрішньому ринку зменшилася до 23%... Необхідно створити умови, при яких вигідно було б виробляти автомобілі», – зазначив М.Рєзнік.

Як зазначив президент Корпорації «Богдан» Олег Свинарчук, без прийняття негайних заходів Україна може позбутися автомобілебудування.

«Без підтримки держави, існування автопрому неможливе», – наголосив О.Свинарчук.

За його словами, державі необхідно «або підтримати автопром з бюджету, або підвищити мита, що хоча б дозволить стабілізувати ситуацію».

Також президент «Богдана» зазначив, що сумарні інвестиції вітчизняних автовиробників склали понад 1 млрд євро і на українських автозаводах створені потужності з виробництва 500 тис. автомобілів за рік.

За його словами, податкові відрахування від продажу одного вітчизняного автомобіля становлять 17 тис. грн, а одне створене робоче місце в автопромі забезпечує додатково роботою ще як мінімум 7-8 робочих місць.

Також автовиробники України звертають увагу, що часу на реалізацію і практичне застосування заходів підтримки майже не залишилося. Тільки від оперативності дій влади і консолідованої політичної волі залежить майбутнє України як країни-автовиробника.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «Укравтопром» прийняла рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

Згідно із законодавством, термін розслідування становить 270 днів, але може бути продовжений до 330 днів.

7 березня 2012 р. комісія продовжила на 60 днів спецрозслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту.

Спочатку, «Укравтопром» просив комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об'ємом 1500-2200 куб. см.

Утім, Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендує додатково до існуючого мита в розмірі 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% – на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л.

Комісія встановила, що в період 2008-2010 рр. на тлі скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТВЕД 8703 22 10 00 і 8703 23 19 10, спостерігалося значне зростання їх імпорту щодо обсягів виробництва і споживання такого товару в країні.

За цей період, зокрема, частка імпортованих легкових автомобілів у споживанні зросла на 16 процентних пунктів, а з виробництва - на 33 п.п. Аналогічні тенденції спостерігалися і в 2011 році.

У Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) вважають, що імпорт у вказаний період не завдавав шкоди автовиробникам в Україні, а їх фінансові показники, незважаючи на економічну кризу, були позитивними.