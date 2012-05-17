Виробництво легкових авто в Україні у січні-квітні скоротилося на 16,7%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-квітні скоротилося на 16,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 24,1 тис. штук, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, виробництво автобусів в Україні у січні-квітні збільшилося на 1,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 822 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 26,8% – до 1145 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5% у порівнянні з 2010 роком, до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% – до 3744 штук, а вантажних автомобілів скоротилося на 36,4% – до 3087 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО», корпорація «Богдан», «Єврокар», Група компаній «АІС», корпорація «Еталон» та ін.

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