Криза forever: економіка котиться у рецесію

Українська економіка продовжує сповільнюватися. Якщо така динаміка збережеться й надалі, то цілком ймовірно, що за підсумками першого півріччя її зростання наблизиться до 0%. Це закладає ризик виникнення серйозних фінансових проблем, адже гроші для додаткових бюджетних витрат на реалізацію соціальних ініціатив уряд розраховував одержати саме від зростання економіки.

Свіжі статистичні дані підтвердили прогнози незалежних експертів про уповільнення зростання економіки цього року. Зокрема, кумулятивна динаміка промислового виробництва в Україні у січні-квітні 2012 р. знизилася до 0,7% у порівнянні з 0,9% у січні-березні поточного року. У порівнянні з попереднім роком падіння продемонстрували майже всі галузі промисловості за винятком хімічного виробництва (+9,6%), виробництва і постачання води, газу та електроенергії (+3,5%), машинобудування (+2,8%) і добувної промисловості (+0,2%).

Важко не відзначити, що з невеликими винятками тенденція цього року така, що падіння демонструють галузі, де створюється значна частка ВВП, тоді як позитивну динаміку зберігають сировинні галузі виробництва. Власне переробна промисловість уже почала падіння (-0,7% за чотири місяці), а зростання підтримується за рахунок збільшення виробництва у видобувній промисловості (0,7%) і виробництві та постачанні води, газу та електроенергії. Цікаво, що найбільш істотне падіння показує легка промисловість (-10,8%). До речі, саме в цій галузі уряд обіцяв суттєво наростити обсяги виробництва.

На відміну від промисловості, яка зберігає хоча й мінімальну, та все ж таки позитивну динаміку, будівництво вже занурилося в рецесію. За перші 4 місяці поточного року обсяг виконаних будівельних робіт скоротився на 3%. І це на тлі того, що держава вливає колосальні суми бюджетних грошей у модернізацію інфраструктури в контексті підготовки країни до Євро-2012. Без державного сектора ситуація у будівництві доволі сумна. Корпоративний сектор закінчує будівництво об'єктів, які почав ще до кризи, з тим, щоб виручити бодай якісь гроші, проте вкладати кошти у нові проекти відмовляється. Після закінчення чемпіонату з футболу падіння у будівництві відчутно пришвидшиться.

На тлі таких песимістичних показників динаміки економічного розвитку України цього року просто-таки анекдотичними виглядають регулярні звіти уряду про різке зменшення рівня безробіття і зростання добробуту населення. Зокрема, за національною методологією рівень безробіття з початку року знизився з 2,0% до 1,7%. Щоправда, за методологією МОН цей показник вже майже досягає 9%. Середня заробітна плата у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла майже на 18%. Українські економісти спостерігають цікаву картину. Якщо вірити офіційним даним, то українські підприємства знижують виробництво, проте збільшують персонал і підвищують заробітну плату!

Відзначимо, що зараз зростання ВВП України все ще тримається на збільшенні виробництва у сільському господарстві, яке за перші 4 місяці зросло на 1,1%. Очевидно, це обумовлено ефектом високого врожаю минулого року, залишки якого зараз пішли у виробництво. Проте через несприятливу погоду цього року Україна не зможе повторити торішній рекорд в аграрній галузі, тому з середини року сільське господарство навіть без істотних природних катаклізмів піде у негативну зону і, скоріш за все, потягне за собою ВВП країни.

Тимчасову підтримку українській економіці надасть проведення Євро-2012. Однак підтримка ця полягатиме не так у припливі грошей чи істотному збільшенні виробництва товарів та послуг у відповідних галузях економіки (насправді через бойкот Євро-2012 і жадібність українців ці доходи будуть мінімальними), як у тому, що це дасть можливість домальовувати значний відсоток до ВВП. Завдяки цьому до парламентських виборів, очевидно, збережеться позитивна економічна динаміка.

Такі маніпуляції сформують чималі ризики для України наприкінці року, коли уряду доведеться збільшувати виплати за своїми борговими зобов'язаннями, фінансувати соціальні ініціативи, закривати капітальні асигнування у рамках підготовки до Євро-2012. При цьому через зниження зростання економіки нижче за прогнозований рівень, на підставі якого розраховувався бюджет на рік нинішній, доведеться шукати грошей для того, щоб компенсувати недобір доходів. Усе це формує передумови для початку нової рецесії з комплексом фінансових проблем.

Такі ризики повинні змусити чиновників задуматися про ефективність проведених реформ і про помилковість узятого курсу. Україна залишається єдиною державою колишнього соціалістичного блоку, яка все ще не досягла рівня ВВП 1990 року, і продовжує залишатися другою найбіднішою державою із 43 країн Європи за показником ВВП на душу населення. Ці показники є якнайкращою характеристикою якості та ефективності тих реформ, які проводила українська влада впродовж останніх 20 років.

Олексій Левицький (для УНІАН)