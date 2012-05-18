Керівним директором Group DF призначено Краснянського

Керівним директором Групи компаній Group DF призначено Бориса Краснянського, який на даний момент є керівним партнером PwC в Україні. Як сказано у прес-релізі з посиланням на власника і голову ради директорів Group DF Дмитра Фірташа, Б.Краснянський приступить до виконання своїх обов'язків з 1 вересня 2012 року.

Роберт Шетлер-Джонс, який зараз обіймає посаду керівного директора Group DF, увійде до складу наглядової ради Group DF і зосередиться на питаннях міжнародного розвитку.

Довідка УНІАН. Group DF – приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторговельну компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив групу OSTCHEM Holding.