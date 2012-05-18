Колесніков планує будувати контейнерні термінали на кордоні з Польщею

Україна планує до кінця 2012 року завершити переговори і підготувати робочі проекти будівництва великих контейнерних терміналів на кордоні з Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесников після закінчення засідання Українсько-польської міжурядової комісії, яке проходило в Києві 17-18 травня.

«Ми розмовляємо як з міжнародними компаніями, так і з польсько-українськими компаніями про будівництво потужних контейнерних терміналів в районі сухопутних кордонів наших країн. До кінця 2012 року будуть робочі проекти», - сказав він.

За словами Б.Колеснікова, будівництво таких терміналів дозволить збільшити вантажопотік між Україною і Польщею, який на сьогодні стримується, зокрема, через різницю у ширині залізничної колії. «У вантажних перевезеннях залізницею природною перешкодою є ширина колії», - сказав він.