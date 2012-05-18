«ІНГ Банк Україна» знизив прогноз зростання промвиробництва в Україні з 3,5% до 2,4%

Експерти «ІНГ Банк Україна» знизили прогноз зростання промислового виробництва в Україні у 2012 році з 3,5% до 2,4%. Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами банку.

В огляді наголошують, що квітнева динаміка показника промислового виробництва (0,0% в річному вираженні), який виявився набагато нижчим за прогноз (1,3%), вказує на уповільнення економічного зростання, а також на нездатність внутрішнього ринку компенсувати падіння попиту на українські товари на зовнішніх ринках.

«Показник промислового виробництва свідчить про наявність значної волатильності, а також про відсутність стабільного попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Ми знизили наш прогноз щодо річного зростання промислового виробництва до 2,4% », - йдеться в огляді «ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, в Україні рівень промислового виробництва в квітні 2012 року порівняно з попереднім місяцем (березнем) скоротився на 3,4%.

У порівнянні з квітнем 2011 року рівень промвиробництва в минулому місяці не змінився. У січні-квітні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року зростання промвиробництва в Україні склало 0,7% в порівнянні з ростом на 9,1% за чотири перші місяці 2011 року до аналогічного періоду 2010 року.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% в порівнянні з ростом на 11,2% в 2010 році.

Відповідно до прийнятої в кінці минулого року Держпрограми економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в поточному році складе близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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