Влада Яготина відмовляється від будівництва скандального заводу

Яготинська міська рада 24 травня планує провести позачергове засідання, на якому скасує рішення про дозвіл на збір матеріалів та виділення земельної ділянки під будівництво заводу мінераловатної теплоізоляції компанії Rockwool.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Ярослава Москаленка.

«У зв'язку з тим, що громада виступає проти будівництва заводу Rockwool, разом з мером Яготина було домовлено утриматися від підписання попереднього рішення сесії міськради. Будувати завод тут не будуть. В принципі, який інвестор сюди піде, коли склалася така ситуація у самому місті. Переконаний, після всього, що відбулося, сильного удару зазнав не стільки Яготин, скільки інвестиційний імідж нашої країни. Я вже мовчу про Київщину», - сказав перший заступник губернатора.

На думку Я.Москаленка, погана поінформованість мешканців міста про діяльність компанії та її об’єкти «була використана опозиційними силами для маніпуляції громадською думкою».

За словами першого віце-губернатора, компанія Rockwool має в Європі 27 таких заводів, 20 з них - на території самої Європи, ще 7 - у пострадянських країнах. І більшість з цих заводів побудовано на території міст. Наприклад, у Німеччині один із заводів розташований поруч з кардіологічним центром і не завдає жодної шкоди, підкреслив Я.Москаленко.

За його інформацією, у Яготині на новому заводі планувалося створити 250 робочих місць.

«Місцевий і державний бюджети втратили більше 100 млн грн податків на рік. Сам проект коштує 187 млн євро. Думаю, якщо б цей проект був реалізований, побудований завод і введений в експлуатацію, то сума дольової участі у соціально-економічному розвитку регіону, а саме міста Яготина, становила не менше 10%. А в перемовинах ми говорили про 20%. Тобто, якби був введений в експлуатацію завод компанії Rockwool, громада Яготина отримала б не менше, ніж 20 мільйонів на соціально-економічний розвиток свого міста», - сказав Я.Москаленко.

У прес-службі нагадали, що 16 травня міська рада Яготина надала попередній дозвіл на відведення землі під будівництво заводу. Під час засідання відбулося пікетування, яке провели «УДАР» і «Свобода», з вимогою не виділяти земельну ділянку.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. компанія Rockwool розглядала можливість будівництва заводу в Україні, який планувалося розмістити в Київській області.

На даний момент продукція, що реалізується на території Україні, імпортується з польських заводів компанії.

Компанія оголосила про свій намір побудувати завод в Україні ще в 2007 році, однак плани були відкладені через складну політичну ситуацію та глобальну економічну кризу 2008 року.

Довідка УНІАН. Компанія Rockwool Group заснована в 1909 році в Данії. Головний офіс компанії знаходиться в м. Хедехузен. На сьогодні 27 підприємств концерну працює в країнах Європи, Північної Америки та Азії. Загальна кількість співробітників складає більше 9 тис осіб. Продажі групи за 2011 рік склали понад 1,8 млрд євро.

Компанія виробляє продукцію на основі кам'яної вати (група мінераловатної теплоізоляції), яка застосовується для утеплення, звукоізоляції і вогнезахисту та призначена для всіх видів будівельних конструкцій будівель і споруд, а також для суднобудування, промислового обладнання, трубопроводів і повітроводів.

У 1997 році було відкрито торгове представництво Rockwool в Україні. З січня 2010 року представництва компанії Rockwool в Україні, Білорусі та Росії перетворені в єдину компанію, відповідальну за розвиток продажів на території країн СНД.