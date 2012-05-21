Алчевський меткомбінат за 4 місяці скоротив виробництво прокату на 12%

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 4 місяці 2012 року скоротило відносно 4 місяців 2011 року виробництво прокату на 12,3%, або на 158 тис. тонн, – до 1,123 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Комбінат виплавив 1,251 млн. тонн сталі, що на 1 тис. тонн менше, ніж за підсумками січня-квітня 2011 року.

За звітний період Алчевський меткомбінат випустив 1,161 млн. тонн чавуну, що на 25 тис. тонн, або на 2,1%, менше, ніж за січень-квітень 2011 року.

До 1 травня 2012 р. металургійний комбінат також випустив 1,652 млн. тонн агломерату, що на 51 тис. тонн (на 3%) менше, ніж у січні-квітні 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК, Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище із виробництва товстого іржостійкого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

АМК входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% + 2 акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Алчевський меткомбінат за 2011 рік наростив виробництво основних видів продукції на 19,3-36%, за І квартал 2012 року АМК скоротив виробництво на 12-0,3%.

За підсумками І кварталу 2012 року чистий збиток ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” зріс до 314,9 млн. грн, що майже в 4 рази більше, ніж збиток комбінату за І квартал 2011 року (84,7 млн. грн).

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