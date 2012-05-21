Єнакієвський метзавод за січень-квітень наростив виробництво прокату на 15%

ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" за січень-квітень 2012 року наростило щодо аналогічного періоду 2011 року виробництво прокату на 15,1%, або на 121 тис. тонн, - до 920 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Підприємство виплавило 942 тис. тонн сталі, що на 122 тис. тонн, або на 14,8%, більше, ніж за результатами січня-квітня 2011 р.

За звітний період Єнакієвський метзавод випустив 825 тис. тонн чавуну, що на 104 тис. тонн (на 14,4%) більше, ніж за січень-квітень 2011 р.

До 1 травня 2012 року підприємство також випустило 766 тис. тонн агломерату, що на 115 тис. тонн (на 17,6%) більше, ніж за січень-квітень 2011 року.

Довідка УНІАН. «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів із виробництва товарної заготівки. До групи входять ВАТ «Єнакієвський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія випускає катану і литу заготівку, стрижневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки і ін.).

«ЄМЗ» входить до Металургійного дивізіону Групи "Метінвест".

Єнакієвський металургійний завод за 2011 рік наростив відносно 2010 року виробництво прокату на 6,4% - до 2,548 млн. тонн.

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