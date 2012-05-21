Ferrexpo збільшить інвестиції в Україну до 4,046 млрд грн

Ferrexpo у 2012 році збільшить обсяг інвестиційної програми, зокрема обсяг вкладень у модернізацію та оновлення виробничого комплексу своїх підприємств в Україні, до більш ніж 4,046 млрд грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, ця сума інвестицій на 50% перевищує розмір вкладень в українські активи Групи Ferrexpo у 2011 році.

Ferrexpo, згідно з затвердженою Радою директорів інвестпрограмою на 2012 рік, планує профінансувати програму капбудівництва на 1,806 млрд грн, технічного переоснащення і заміни зношеного устаткування на 831 млн. грн. На капітальні ремонти по всіх видах обладнання, будівель, споруд група витратить більш ніж 1 млрд грн.

При цьому компанія відзначає, що обсяг інвестицій в Україну значною мірою залежатиме від стану світового ринку капіталів і доступності зовнішніх запозичень, а також від умов своєчасного відшкодування ПДВ найбільшим компаніям-експортерам, включно з підприємствами Групи Ferrexpo в Україні.

У компанії нагадали, що в 2011 році в модернізацію і оновлення виробництва на гірничорудних підприємствах ПГЗК і ЄГЗК в Україні було інвестовано 2,619 млрд грн. (без ПДВ), з яких на технічне переоснащення і капітальне будівництво спрямовано 1,667 млрд грн, на капітальні ремонти - близько 952 млн. грн.

У 2011 році видобуток залізняку компанією Ferrexpo становив 29,637 млн. тонн, що на 2,4% більше, ніж у 2010 році (2010 р. - 28,930 млн. тонн).

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною компанією зі штаб-квартирою у Швейцарії і активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво та експорт залізорудних окатишів, що використовуються у виробництві сталі. Поточний обсяг виробництва - близько 10 мільйонів тонн на рік. Основними споживачами продукції є компанії з Австрії, Сербії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії та інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Минулого року компанія залучила у групи західних банків на розвиток своїх проектів п'ятирічний кредит у розмірі 420 млн. дол., а також розмістила на ринку п'ятирічні євробонди на 500 млн. дол.

Залучені кошти Ferrexpo спрямувала на програму своєї модернізації, зокрема, на облаштування нового родовища - Єристівського, видобуток руді на якому має початися у 2013 році.

Протягом найближчих півтора-двох років компанія планує збільшити свої потужності із виробництва окатишів у річному обсязі до 12 млн. тонн.