Україна встановила квоту на експорт брухту чорних металів у 2012 році

Кабінет Міністрів затвердив граничні обсяги експорту брухту чорних металів з України в 2012 році в обсязі 900 тис. тонн.

Відповідну постанову Кабміну № 388 від 3 травня розміщено на сайті уряду.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких Законів України» (щодо операцій з металобрухтом). Документом термін зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% з 2011 року перенесено на 2014 рік. Згідно з умовами вступу України до СОТ, експортне мито на металобрухт у розмірі 30% з 2009 р. щорічно повинне знижуватися на 3%. З 1 січня 2010 року розмір мита знижено до 24%.