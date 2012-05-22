ПАТ «Луганськтепловоз» очолить виходець з Чехії Павло Цеснек. Його вже представили колективу. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Точна дата вступу П.Цеснека на посаду поки не відома.

За інформацією прес-служби, на даний момент готуються документи для його призначення. П.Цеснек запрошений на три роки як фахівець антикризового менеджменту.

Останнє місце роботи П.Цеснека - російський вагонобудівний завод «Вагонмаш». Працює на пострадянському просторі з 2007 року. Закінчив Вищу школу економіки в Празі.

Довідка УНІАН. ПАТ "Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Власником 76% акцій підприємства є «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод».