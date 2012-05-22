ВР внесла зміни до закону про здійснення державних закупівель
13:07, 22 травня 2012Промисловість
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Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівель товарів підприємствами літакобудівної промисловості» (№ 9748).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 320 із 419 народних депутатів, зареєстрованих У сесійній залі.
Передбачено, що дія цього закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, відповідно до комплектувальної відомості на літаки або вертольоти і до специфікації матеріалів та агрегатів на авіаційні двигуни, які внесені до конструкторської документації розробника виробу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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