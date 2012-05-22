Оstchem Holding поставить ОПЗ 350 млн. куб. м газу на 150 млн. дол.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ, Одеса) вибрало компанію Ostchem Holding Limited (Кіпр), яка входить до групи хімічних компаній Ostchem Group, підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу, переможцем тендеру на постачання 350 млн. куб. м природного газу на суму 150,5 млн. дол., сказано у повідомленні ОПЗ на порталі держзакупівель.

Згідно з повідомленням, пропозиція була акцептована 14 травня, дата договору – 22 травня. Термін поставки – до 31 серпня 2012 року.

Тендер проводився за процедурою закупівлі з одним учасником.

Вартість газу за даним контрактом становить 430 дол. за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, ціна газу для України у другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - з 416 дол. в першому кварталі – до 426 дол. за тис. куб. м.

У лютому ОПЗ купив у Ostchem Holding Limited 186 млн. куб. м природного газу за 79,98 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, на початку року прес-служба Д.Фірташа повідомила, що OstChem Holding має намір у 2012 році поставити 8 млрд куб. м газу для потреб українських хімічних підприємств

Довідка УНІАН. До Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненськая обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Крім того, Д.Фірташ безпосередньо контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію "Північнодонецьке об'єднання "Азот" (Луганська обл.), концерн "Стирол" (Горлівка, Донецька обл.) і "Азот" (Черкаси).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

100% акцій ОПЗ належать державі і управляються Фондом держмайна. Основна спеціалізація заводу - виробництво і реалізація аміаку і карбаміду (займає друге місце в Україні за обсягом випуску цієї продукції). Також випускає азот рідкий, двоокис (діоксид) вуглецю, кисень рідкий, натрій сірчанокислий.

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