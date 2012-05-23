Колесніков: Крюковський завод завищує ціну своїх потягів

Віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков вважає, що ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, Полтавська обл.) необгрунтовано встановлює діючі ціни на вироблювані потяги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, пояснюючи, чому Україна здійснює закупівлі потягів "Хюндай".

«Близько 26 млн. дол. коштує крюковський потяг, 29,5 млн. коштує "Хюндай". Зарплата на заводі "Хюндай" – 4 тис. дол., а на заводі Крюкова – 4 тис. грн. Так от, хочу запитати у власників заводу і керівництва, як вони пояснюють цю ціну», - сказав Б.Колесніков.

Він погодився з тим, що необхідно купувати українську продукцію, але не «за будь-яку ціну».

«Ми із задоволенням купимо український, коли цей потяг буде обкатаний повністю і відповідатиме тим параметрам, які задала залізниця. За рівних можливостей ми із задоволенням купимо український потяг, але не за будь-яку ціну», - сказав Б.Колесніков.

Довідка УНІАН. ПАТ ”Крюковський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш як у 20 країн світу. ПАТ ”Крюковський вагонобудівний завод” є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

Крюковський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.